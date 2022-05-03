Эстония поставила точку в вопросе о границах с Россией

Рийгикогу (парламент) Эстонии отверг на своем пленарном заседании во вторник предложение оппозиционной Консервативной народной партии ходатайствовать перед правительством об отзыве подписи Таллина от 2014 года под договорами о сухопутной и морской границе с Россией. За негативный ответ на идею оппозиции проголосовали 53 депутата против 28 голосов, поданных за данное предложение, сообщает пресс-служба парламента.

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"После восстановления независимости территория Эстонии и сухопутная граница де-юре должны быть признаны на основе правопреемственности, как это предусмотрено Тартуским мирным договором [1920 года]", - указывали авторы инициативы.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в таком контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, и процесс остался юридически незавершенным.