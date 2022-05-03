Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.

"Мы уже прошли тот этап, когда у нас была возможность вести с ними переговоры и искать какие-то нейтральные точки [соприкосновения], - сказал Пристайко во вторник в интервью британскому телеканалу ITV, отвечая на вопрос о том, какой вариант мирного урегулирования будет предпочтительным для Украины. - Рассматривался и вопрос нейтралитета [Украины] как политического фактора, и много других вариантов. Сейчас эти переговоры застопорились по очевидным причинам".

По словам дипломата, после событий в Буче "многие украинцы не могут даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми".

Минобороны России 3 апреля опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что российские войска полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, при этом он не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".

Как отметил Пристайко, призывы к диалогу будут продолжать звучать со стороны "разумных политиков", напоминающих о том, что "переговорами завершались самые ужасные войны", однако "многие украинцы считают, что теперь необходимо нанести поражение" России на поле боя. Дипломат отметил, что в настоящий момент "крайне сложно представить, как [Украине] можно победить" в идущем конфликте. При этом посол считает, что ВСУ имеют возможность остановить наступление российских сил на востоке Украины.