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12 минут назад

Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский хочет стереть Херсон с лица земли

FBM.ruиещё 2

Алексей Журавко – бывший депутат Верховной рады Украины утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен стереть перешедший под контроль ВС РФ Херсон с лица земли. Но военнослужащие России ему не позволят это сделать, передает РИА Новости.

Бывший депутат Рады сообщил о желании Зеленского уничтожить Херсон
Фото: fbm.rufbm.ru

Как известно, военные РФ взяли под свой контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В данных регионах уже есть вещание российских телеканалов и радио. На данный момент восстанавливаются торговые связи с Крымом.

По словам Журавко, Херсон и область со стороны Николаева каждый день подвергаются обстрелам со стороны украинских националистов.

«Для украинских нацистов Херсонская область – это подопытный кролик. Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», – говорит Журавко.

Бывший украинский депутат, который сейчас находится в Херсоне, заявил, что Зеленский является террористом и военным преступником. По его словам, этого президента Украины обязательно накажут.

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