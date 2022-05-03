Партия зеленых призывает Британию выйти из НАТО

Адриан Рамзи – сопредседателя партии зеленых считает, что Великобритании необходимо выйти из НАТО, когда на Украине закончится конфликт, передает РИА Новости, ссылаясь на Sky News.

«Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам», — говорит Рамзи.

Политик подчеркнул, что события на Украине не являются причиной для немедленного выхода из альянса.

Рамзи заявил, что Британия должна сделать все возможное, чтобы как можно скорее завершить возникший конфликт. Он также призвал Бориса Джонсона – британского премьер-министра добиться, чтобы Россия и Украина все же сели за стол переговоров.