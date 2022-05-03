В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
52 минуты назад

Евросоюз объявил об отключении новых российских банков от SWIFT

Елена Прошина

Евросоюз введет шестой пакет санкций против России. В списке новых ограничений будет отключение новых российских банков от международной системы платежей SWIFT. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РБК со ссылкой на венесуэльский канал VPI.

Евросоюз объявил об отключении новых российских банков от SWIFT
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Будет больше российских банков, которые отключат от системы SWIFT. В энергетике мы также ищем меры, которые повлияют на импорт российской нефти», — сказал он.

В настоящий момент от системы SWIFT отключены семь российских банков: «Открытие», Совкомбанк, «Россия», ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, и ВЭБ.РФ.

В Германии назвали последствия отключения России от SWIFT

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства Европейского союза не могут прийти к соглашению по вопросу ввода эмбарго на поставки российских газа и нефти.

Кроме того, он не назвал конкретную дату принятия шестого пакета санкций, предусматривающий запрет на импорт нефти и газа из РФ. Боррель отметил, что конкретных предложений пока нет, есть только варианты, как это можно сделать. Единогласия в данном вопросе нет, констатировал он.

При этом Боррель подчеркнул, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа, поэтому важно запретить или ограничить импорт именно этого ресурса.

В мире,Жозеп Боррель,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,ЕС,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители