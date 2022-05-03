Евросоюз объявил об отключении новых российских банков от SWIFT

Евросоюз введет шестой пакет санкций против России. В списке новых ограничений будет отключение новых российских банков от международной системы платежей SWIFT. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает РБК со ссылкой на венесуэльский канал VPI.

«Будет больше российских банков, которые отключат от системы SWIFT. В энергетике мы также ищем меры, которые повлияют на импорт российской нефти», — сказал он.

В настоящий момент от системы SWIFT отключены семь российских банков: «Открытие», Совкомбанк, «Россия», ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, и ВЭБ.РФ.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что государства Европейского союза не могут прийти к соглашению по вопросу ввода эмбарго на поставки российских газа и нефти.

Кроме того, он не назвал конкретную дату принятия шестого пакета санкций, предусматривающий запрет на импорт нефти и газа из РФ. Боррель отметил, что конкретных предложений пока нет, есть только варианты, как это можно сделать. Единогласия в данном вопросе нет, констатировал он.