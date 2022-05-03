Верховный суд США проголосовал за отмену права на аборт

Верховный суд США проголосовал за отмену постановления, разрешающего аборт на федеральном уровне. Об этом сообщает портал Politico со ссылкой на проект документа за авторством судьи Сэмюеля Алито, которое, как предполагается, выражает мнение большинства.

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Проект заключения представляет собой отказ от решения по делу Роу против Уэйда 1973 года, которое гарантировало конституционную защиту прав на аборт на федеральном уровне, а также от последующего решения 1992 года "Планирование семьи против Кейси", которое закрепляло это право.

"Пора прислушаться к конституции и вернуть вопрос об абортах избранным представителям народа", — объясняет Алито, подчеркивая, что решение по делу Роу было "вопиюще неправильным с самого начала".

При этом отмечается, что решение суда может быть изменено. Окончательная версия может быть опубликована в ближайшие два месяца.