Эстония захотела пересмотреть границы с Россией

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39 минут назад

Эстония рассмотрит предложение об отзыве подписи под договорами о границах с Россией

Газета.Ruиещё 8

Предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, подписанными 18 февраля 2014 года, рассмотрит парламент Эстонии. Заседание намечено на 3 мая, пишет "Интерфакс".

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Фото: ReutersReuters

С предложением выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - сказано в пояснительной записке к законодательной новелле.

Отмечается, что на нынешний момент страны не имеют юридически оформленной границы.

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С 1995 года шли переговоры, в 2005 году был подписан пограничный договор. Но эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Россия считает, что Тартуский договор не имеет юридической силы. Москва отозвала свою подпись.

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