Зеленский ответил на вопрос об операциях ВСУ на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не проводит военных операций на территории России. При этом приграничные субъекты РФ периодически сообщают об обстрелах с украинской стороны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас».

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«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал президент Украины.

Отмечается, что губернатор Курской области Роман Старовойт 30 апреля заявил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по КПП Крупец в Рыльском районе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 29 апреля рассказал, что украинские военные обстреляли пограничное управление ФСБ из миномета. Он сообщил, что в результате этой атаки сети электро- и водоснабжения были повреждены.