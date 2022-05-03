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35 минут назад

Зеленский ответил на вопрос об операциях ВСУ на территории России

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не проводит военных операций на территории России. При этом приграничные субъекты РФ периодически сообщают об обстрелах с украинской стороны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас».

Зеленский ответил на вопрос об операциях ВСУ на территории России
Фото: ТАССТАСС

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал президент Украины.

Отмечается, что губернатор Курской области Роман Старовойт 30 апреля заявил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по КПП Крупец в Рыльском районе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 29 апреля рассказал, что украинские военные обстреляли пограничное управление ФСБ из миномета. Он сообщил, что в результате этой атаки сети электро- и водоснабжения были повреждены.

Белгородская область 25 апреля подверглась двум обстрелам со стороны Украины. Поступила информация, что в результате обстрела пострадали два мирных жителя села Журавлевка: женщина получила ранение в область шеи, мужчина — в руку. Губернатор Вячеслав Гладков оповестил, что четыре дома и несколько нежилых построек были повреждены.

В центре Белгорода прозвучал взрыв

В мире,Вячеслав Гладков,Владимир Зеленский,Александр Богомаз,Роман Старовойт,ФСБ,
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