США намерены достичь глубокой пропасти между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил итальянский писатель и журналист Рино Каммиллери.

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По мнению автора, "напичканная" американскими военными базами Европа в скором времени начнет покупать сланцевый газ США, который добывают методом гидравлического разрыва пласта и затем транспортируют по морю.

"США не могут предложить энергоносители по конкурентноспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка", — пишет журналист для издания Nicola Porro.

В качестве примера Каммиллери привел исследование журналиста Джанандреа Гайяни, который указывает на стремление США создать пропасть между Россией и Европой. Автор отмечает не случайность того, что Вашингтон начал бить тревогу относительно неизбежного конфликта на Украине спустя два месяца по завершении строительства нового газопровода "Северный поток-2".