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1 час назад

Шольц назвал причину отказа посещать Украину

Lenta.ruиещё 5

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить Киев, об этом он рассказал в беседе с ZDF.

Шольц назвал причину отказа посещать Украину
Фото: EPAEPA

Шольц назвал причину отказа посещать Украину и уточнил, что пока не готов приезжать в Киев. По мнению канцлера, нежелание украинского лидера видеть Штайнмайера — заметное событие. По словам Шольца, власти Украины поступают неправильно. Он напомнил, сколько экономической и военной помощи Украина получает от Берлина.

Отказ принимать в Киеве

12 апреля немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах рассказало, что украинский лидер отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его «связей» с Москвой. Штайнмайер планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

Причиной такого поступка украинского лидера стали «тесные связи» Штайнмайера с Россией, отмечают в издании. В качестве министра иностранных дел он поддерживал контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также выступал за строительство российского газопровода «Северный поток-2».

При этом украинская сторона и раньше упрекала Штайнмайера в «любви» к России. К примеру, посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента Германии в том, что даже спецоперация на Украине не повлияла на его отношение к Москве.

По мнению Мельника, у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа.

Ошибочная политика

Сам Штайнмайер признался, что вел ошибочной политику. Он обвинил Германию в неудачах. Причины этого — попытки построить «общий европейский дом» с привлечением России и пытаясь вовлечь ее в общую архитектуру безопасности, считает он.

Штайнмайер также подчеркнул, что не видит перспектив «возвращения к статус-кво» при нынешнем российском руководстве.

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