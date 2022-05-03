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20 минут назад

Названо условие отмены санкций против России

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа снимет санкции против России только с разрешения Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ZDF.

Названо условие отмены санкций против России
Фото: ReutersReuters

В интервью изданию Шольц рассказал, что Москва и Киев должны достичь соглашения на мирных переговорах и прекратить боевые действия. При этом он подчеркнул, что это не должен быть «навязанный мир», при котором Россия будет диктовать Украине свои условия.

Канцлер Германии выразил уверенность в том, что Украина должна пользоваться правом «защищать свой суверенитет и свою свободу», когда как западные страны продолжат делать все возможное, чтобы немедленно прекратить военный конфликт между Россией и Украиной.

«Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII-XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, — и пытается изменить это, используя оружие», — заявил Шольц.

Ранее Европейский союз раскрыл подробности шестого пакета санкций против России. Bloomberg сообщает, что в списке ограничений может быть полный запрет на импорт российской нефти, а также отключение ряда банков РФ и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT.

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В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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