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21 минуту назад

В Болгарии пригрозили протестами при росте цен на газ

Lenta.ru

Болгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) пригрозила премьер-министру страны Кирилу Петкову протестами из-за ожидаемого роста цен на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию BNR.

В Болгарии пригрозили протестами при росте цен на газ
Фото: ReutersReuters

Так, исполнительный директор федерации Ивайло Найденов призвал правительство сохранить цены на нынешнем уровне или снизить их, поскольку промышленность Болгарии не может себе позволить цены на газ выше апрельских.

«В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты», — отметил он.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал в срочном порядке внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты. Спустя неделю, 31 марта, вышел указ, из которого стали понятны предлагаемые изменения.

В мире,Кирил Петков,Владимир Путин,Газпром,
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