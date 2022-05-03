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15 минут назад

Джонсон выступит перед Радой Украины по видеосвязи

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед Радой Украины по видеосвязи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Даунинг-стрит. Отмечается, что во время выступления Джонсон объявит о предоставлении Украине пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов.

Джонсон выступит перед Радой Украины по видеосвязи
Фото: ReutersReuters

"Премьер-министр выступит во вторник по видеосвязи и станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала конфликта. Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов фунтов стерлингов и направит специализированные машины для гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Ранее Джонсон заявил, что его страна не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы украинских границ. Он добавил, что решение по возможному обмену пленных британцев, воевавших в рядах ВСУ, будет принимать Украина.

До этого двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. В свою очередь Джонсон призвал российских властей "по-человечески и с состраданием" относиться к британским пленным.

В мире,Эйден Эслин,Шон Пиннер,Борис Джонсон,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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