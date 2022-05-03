Германия готовится к ЧС из-за спецоперации на Украине

Жителям Германии из-за спецоперации на Украине рекомендуют сделать запасы продовольственных товаров и лекарств на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, из расчета потребления одного человека в течение десяти дней. Среди них — вода, хлеб, картофель, обезболивающее, средство от диареи и простудных заболеваний. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Ненси Фэзер, пишет газета Handelsblatt.
В список продуктов входит:
В аптечку должны входить приборы и лекарства:
Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у РФ газ за рубли. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум сказал, что страна едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа.
Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.
Российский лидер заявлял, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ в недружественные страны. Газпром уже прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.