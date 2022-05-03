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16 минут назад

Германия готовится к ЧС из-за спецоперации на Украине

Ura.Ru

Жителям Германии из-за спецоперации на Украине рекомендуют сделать запасы продовольственных товаров и лекарств на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, из расчета потребления одного человека в течение десяти дней. Среди них — вода, хлеб, картофель, обезболивающее, средство от диареи и простудных заболеваний. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Ненси Фэзер, пишет газета Handelsblatt.

Германия готовится к ЧС из-за спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

В список продуктов входит:

  • 20 литра воды;
  • 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
  • 4 килограмма овощей и бобовых;
  • 2,5 килограмма фруктов и орехов;
  • 2,6 литра молока и молочных продуктов;
  • 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
  • 357 грамм жиров и масел;
  • продукты на выбор, например мед или шоколад.

В аптечку должны входить приборы и лекарства:

  • назначенные врачом;
  • обезболивающее;
  • дезинфицирующее средство для ран;
  • средство от простудных заболеваний;
  • медицинский термометр;
  • средство от диареи;
  • мазь от укуса насекомых и мазь от солнечных ожогов;
  • осколочный пинцет.

Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у РФ газ за рубли. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум сказал, что страна едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа.

Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.

Российский лидер заявлял, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ в недружественные страны. Газпром уже прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.

В мире,Владимир Путин,Газпром,
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