Германия готовится к ЧС из-за спецоперации на Украине

Жителям Германии из-за спецоперации на Украине рекомендуют сделать запасы продовольственных товаров и лекарств на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, из расчета потребления одного человека в течение десяти дней. Среди них — вода, хлеб, картофель, обезболивающее, средство от диареи и простудных заболеваний. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Ненси Фэзер, пишет газета Handelsblatt.

Фото: ТАСС ТАСС

В список продуктов входит:

20 литра воды;

3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;

4 килограмма овощей и бобовых;

2,5 килограмма фруктов и орехов;

2,6 литра молока и молочных продуктов;

1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

357 грамм жиров и масел;

продукты на выбор, например мед или шоколад.

В аптечку должны входить приборы и лекарства:

назначенные врачом;

обезболивающее;

дезинфицирующее средство для ран;

средство от простудных заболеваний;

медицинский термометр;

средство от диареи;

мазь от укуса насекомых и мазь от солнечных ожогов;

осколочный пинцет.

Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у РФ газ за рубли. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум сказал, что страна едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа.

Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.