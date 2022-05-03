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19 минут назад

В Белом доме согласились с утверждением РФ о победителях в ядерной войне

Елена Прошина

США и Россия сошлись во мнении, что в случае начала ядерного конфликта победителей быть не может. Президент США Джо Байден по-прежнему не собирается отправлять американских военных на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

В Белом доме согласились с утверждением РФ о победителях в ядерной войне
Фото: ReutersReuters

«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны», — подчеркнула она на регулярном брифинге для журналистов и добавила, что каждой стране и каждому должностному лицу в США следует это провозгласить.

Белый дом оценил риски ядерной войны

Псаки также сообщила, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу отправки американских военных на Украину остается прежней, а именно — он не собирается этого делать. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США не желает принимать активное участие в этом конфликте и будет повторять это своим гражданам.

При этом она не согласна с тем, что ситуация на Украине превратилась в непрямой конфликт между Россией и НАТО.

«Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война», — заявила она.

По ее словам, НАТО не участвует в боевых действиях на Украине.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
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