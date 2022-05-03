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17 минут назад

В США опровергли свою ложь о помощи Китая в спецоперации России

Ura.Ru

У США нет доказательств того, что Китай оказывает поддержку России в проведении специальной операции на Украине. Об этом заявил американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер на брифинге в Госдепе.

В США опровергли свою ложь о помощи Китая в спецоперации России
Фото: ТАССТАСС

«Я не думаю, что есть факты того, что Китай пытается помочь России в спецоперации на Украине», — заявил Майкл Карпентер на брифинге, который транслировался на YouTube.

Он добавил, что США продолжают внимательно за этим следить.

Ранее сообщалось, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил о наличии доказательств того, что Китай помогает Вооруженным силам России. Также на Западе заявляли, что РФ не ощутила должного санкционного давления благодаря Китаю и Индии.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.

В мире,Далип Сингх,Майкл Карпентер,Владимир Путин,Госдеп США,ОБСЕ,
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