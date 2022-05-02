Италия последует указаниям Еврокомиссии в вопросах оплаты газа

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна будет следовать указаниям Еврокомиссии в вопросах оплаты газа из РФ.

Фото: Reuters Reuters

"Позиция правительства по платежам в рублях за российский газ такая же, как и у Германии, Франции, - сказал он. - Мы будем следовать указаниям Еврокомиссии. Нет никакого отличия Италии от других". Вместе с этим Драги добавил, что "важно, чтобы Еврокомиссия высказала четкое мнение о том, является ли оплата в рублях обходом санкций или нет".

Ранее европейское издание газеты "Политико" опубликовало интервью с министром по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, в котором он предложил временно разрешить европейским энергетическим компаниям "продолжать платить в рублях", пока европейские власти занимаются изучением правовой базы. Он выразил мнение, "что нефтяные и газовые компании не могут рисковать платить, а затем быть обвиненными в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях".

Позднее итальянское ведомство выпустило заявление, в котором указало, что "статья с заголовком "Италия открыта для оплаты российского газа в рублях" вводит в заблуждение и не соответствует позиции, выраженной министром Чинголани". Сам Чинголани в понедельник вечером на пресс-конференции отметил, "что выступил с опровержением".

"Наша позиция была ясна с первого дня <...> Я действительно нахожу эти игры заголовка с содержанием, которые не соответствуют друг другу, весьма прискорбными", - сказал он.