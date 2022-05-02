В Белом доме согласились с утверждением РФ о победителях в ядерной войне

Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что в случае начала ядерной войны победителей быть не может, и глава вашингтонской администрации Джо Байден по-прежнему не собирается посылать американские войска на Украину. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь (в США - прим. ТАСС) должностному лицу", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

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"Я бы отметила, что взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США на земле [Украины], чтобы принимать участие в этой войне. И мы продолжим это повторять американцам", - отметила Псаки.

Одновременно она отрицала, что ситуация вокруг Украины превратилась к настоящему времени, по сути, в непрямой конфликт между НАТО и Россией.

"<...> Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война", - утверждала пресс-секретарь. С ее точки зрения, "НАТО не вовлечена" в боевые действия на Украине. "США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте", - считает Псаки.