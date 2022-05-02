Шольц попросил Шредера уйти из госкомпаний РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал экс-канцлера Герхарда Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных компаниях. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию ZDF.

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То, что Герхард Шредер продолжает работать в российских госкомпаниях после начала спецоперации на Украине является «совершенно неприемлемым», считает Олаф Шольц, передает немецкий журнал Der Spiegel. Однако канцлер ФРГ подчеркнул, что не имеет полномочий «отдавать приказы» своему предшественнику.

Генрих Шредер был седьмым федеральным канцлером Германии и занимал этот пост с 1998 по 2005 год. С 2017 года Шредер является председателем совета директоров компании «Роснефть». В 2018 году он стал членом Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что Шредера предложили выгнать из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) за то, что он продолжает работать в российских госкомпаниях. Эту идею поддержала председатель Бундестага Бербель Бас. По ее мнению, Шредер приносит вред СДПГ.