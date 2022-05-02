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1 час назад

СМИ: Шольц просит экс-канцлера ФРГ Шредера уйти из госкомпаний РФ

Ura.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал экс-канцлера Герхарда Шредера уйти в отставку с постов в российских государственных компаниях. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию ZDF.

Шольц попросил Шредера уйти из госкомпаний РФ
Фото: ТАССТАСС

То, что Герхард Шредер продолжает работать в российских госкомпаниях после начала спецоперации на Украине является «совершенно неприемлемым», считает Олаф Шольц, передает немецкий журнал Der Spiegel. Однако канцлер ФРГ подчеркнул, что не имеет полномочий «отдавать приказы» своему предшественнику.

Генрих Шредер был седьмым федеральным канцлером Германии и занимал этот пост с 1998 по 2005 год. С 2017 года Шредер является председателем совета директоров компании «Роснефть». В 2018 году он стал членом Российской академии наук.

Ранее сообщалось, что Шредера предложили выгнать из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) за то, что он продолжает работать в российских госкомпаниях. Эту идею поддержала председатель Бундестага Бербель Бас. По ее мнению, Шредер приносит вред СДПГ.

Притеснения за поддержку России в Европе стали массовыми после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

В мире,Олаф Шольц,Герхард Шредер,Владимир Путин,Роснефть,РАН,Бундестаг,
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