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48 минут назад

Шольц заявил, что его поездке в Киев препятствует нежелание принимать Штайнмайера

ТАСС

Апрельское решение украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало "заметным инцидентом". Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

"Так делать нельзя". Шольц назвал препятствие для своей поездки в Киев
Фото: ReutersReuters

"Это стоит поперек дороги", - заявил глава кабмина, рассуждая о своем гипотетическом визите в Киев в будущем.

"Так делать нельзя, - добавил канцлер. - Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать".

В середине апреля газета Bild сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять своего коллегу из Германии Штайнмайера. В Киеве сочли, что глава ФРГ был в прошлом излишне мягок по отношению к России.

Шольц назвал условие для отмены антироссийских санкций

В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны политиков разных партий. В частности, вице-канцлер Роберт Хабек назвал это "дипломатической ошибкой".

Сам Штайнмайер подтверждал, что в Киеве не захотели, чтобы он приезжал с визитом в ближайшее время, но подробностей не привел.

В мире,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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