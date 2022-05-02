Стало известно мнение американцев о военном столкновении с Россией

Большинство американцев не хотят, чтобы США начали открытый военный конфликт с РФ из-за Украины, но поддерживают ужесточение антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник газетой The Washington Post.

Фото: Reuters Reuters

По мнению 72% респондентов, США не следует вступать в вооруженное столкновение с ВС России на Украине. Поддерживает такой сценарий 21% опрошенных. 67% участников социологического исследования считают необходимым ввести новые экономические санкции в отношении России. Две трети опрошенных обеспокоены влиянием санкций на рост стоимости электроэнергии.

Идею отправки дополнительной военной помощи Украине поддерживают 55% опрошенных, против высказались 35%. В возрастной группе до 40 лет усиление такой поддержки считают правильным менее 50%.

В целом работой президента США Джо Байдена недовольны 52% опрошенных. Его политику в отношении конфликта на Украине не одобряют 47% респондентов, а 42% ее поддерживают. В опросе, проведенном с 24 по 28 апреля, приняли участие 1 004 совершеннолетних жителя страны.