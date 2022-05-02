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20 минут назад

Более 70% американцев против военного столкновения США с Россией

ТАСС

Большинство американцев не хотят, чтобы США начали открытый военный конфликт с РФ из-за Украины, но поддерживают ужесточение антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник газетой The Washington Post.

Стало известно мнение американцев о военном столкновении с Россией
Фото: ReutersReuters

По мнению 72% респондентов, США не следует вступать в вооруженное столкновение с ВС России на Украине. Поддерживает такой сценарий 21% опрошенных. 67% участников социологического исследования считают необходимым ввести новые экономические санкции в отношении России. Две трети опрошенных обеспокоены влиянием санкций на рост стоимости электроэнергии.

Идею отправки дополнительной военной помощи Украине поддерживают 55% опрошенных, против высказались 35%. В возрастной группе до 40 лет усиление такой поддержки считают правильным менее 50%.

В целом работой президента США Джо Байдена недовольны 52% опрошенных. Его политику в отношении конфликта на Украине не одобряют 47% респондентов, а 42% ее поддерживают. В опросе, проведенном с 24 по 28 апреля, приняли участие 1 004 совершеннолетних жителя страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Западные государства в ответ ввели санкции против России.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Верховный суд,
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