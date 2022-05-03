Патриарх Кирилл заявил, что Россия не намерена ни с кем воевать

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала и не намерена этого делать. Об этом он сообщил во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу, передает РИА «Новости».

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«Мы ни с кем не хотим воевать», – сказал Патриарх и назвал удивительным то, что такая великая и могучая страна ни на кого не нападала и только защищала свои рубежи.

Он также добавил, что в данный момент церковь просит молиться о том, чтобы границы России оставались неприступными, а россиянам хватило силы и чести для их защиты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.