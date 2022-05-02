Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что требование Москвы платить за газ в рублях якобы является «попыткой разделить ЕС». Она призвала все страны сообщества к единству и солидарности.

«Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы [Еврокомиссия] расцениваем как то, что Россия ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности», - подчеркнула Симсон.

Она отметила, что сотрудники Еврокомиссии (ЕК) не получали информацию о том, какие государства и компании ЕС согласились оплачивать голубое топливо в рублях.

«У Еврокомиссии нет никакой информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях», - уточнила сотрудница ЕК.