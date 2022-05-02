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37 минут назад

В Еврокомиссии заявили о попытке РФ разделить ЕС

Елена Прошина

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что требование Москвы платить за газ в рублях якобы является «попыткой разделить ЕС». Она призвала все страны сообщества к единству и солидарности.

«Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы [Еврокомиссия] расцениваем как то, что Россия ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности», - подчеркнула Симсон.

Она отметила, что сотрудники Еврокомиссии (ЕК) не получали информацию о том, какие государства и компании ЕС согласились оплачивать голубое топливо в рублях.

«У Еврокомиссии нет никакой информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях», - уточнила сотрудница ЕК.

Оплата за газ в рублях: в чем суть схемы и на что это может повлиять

Ранее сообщалось, что ЕК, возможно, пойдет на уступки Венгрии и Словакии. Этим двум странам либо разрешат не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложат длительный переходный период для отказа от российской нефти.

В мире,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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