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33 минуты назад

Еврокомиссар Симсон: ЕК обсудит шестой пакет санкций в отношении России 3 мая

RT на русском

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций в отношении России 3 мая. Об этом она сказала на полях внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций в отношении России 3 мая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Завтра это будет темой очередного заседания коллегии ЕК», — приводит её слова ТАСС.

Также Симсон выразила уверенность, что после этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит дополнительную информацию.

Ранее в правительстве Франции сообщили, что новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, но он не будет обсуждаться на встрече министров по энергетике 2 мая.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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