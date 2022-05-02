Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций в отношении России 3 мая. Об этом она сказала на полях внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

«Завтра это будет темой очередного заседания коллегии ЕК», — приводит её слова ТАСС.

Также Симсон выразила уверенность, что после этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит дополнительную информацию.