СМИ: Вашингтон убеждает арабов присоединиться к санкциям против России

Главы оборонных ведомств Марокко, Иордании, Катара и Туниса приняли участие в организованной США международной конференции в поддержку Украины, при том, что не входят в НАТО и не достигли значительных успехов в военной промышленности. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на британское издание Rai Al Youm.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что на мероприятии отсутствовали делегации большинства значимых арабских стран. Журналисты полагают, что власти Саудовской Аравии, ОАЭ, большинства стран Персидского залива так или иначе поддерживают российскую спецоперацию или относятся к ней нейтрально.

Издание подчеркивает, что большая часть стран, направивших свои делегации на эту встречу, либо входит в состав НАТО, либо собирается вступить в состав альянса. Кроме того, они являются производителями вооружений и военной техники.

Редакция издания задается вопросом о том, зачем же эти четыре арабские страны, находящиеся далеко от Украины, выступили в поддержку «американского лагеря». По мнению журналистов, они решили банально «подлизаться» к США, получить преференции. Поэтому приняли приглашение на конференцию.