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26 минут назад

СМИ: Вашингтон убеждает арабов присоединиться к санкциям против России

Рамблер

Главы оборонных ведомств Марокко, Иордании, Катара и Туниса приняли участие в организованной США международной конференции в поддержку Украины, при том, что не входят в НАТО и не достигли значительных успехов в военной промышленности. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на британское издание Rai Al Youm.

СМИ: Вашингтон убеждает арабов присоединиться к санкциям против России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что на мероприятии отсутствовали делегации большинства значимых арабских стран. Журналисты полагают, что власти Саудовской Аравии, ОАЭ, большинства стран Персидского залива так или иначе поддерживают российскую спецоперацию или относятся к ней нейтрально.

Издание подчеркивает, что большая часть стран, направивших свои делегации на эту встречу, либо входит в состав НАТО, либо собирается вступить в состав альянса. Кроме того, они являются производителями вооружений и военной техники.

Редакция издания задается вопросом о том, зачем же эти четыре арабские страны, находящиеся далеко от Украины, выступили в поддержку «американского лагеря». По мнению журналистов, они решили банально «подлизаться» к США, получить преференции. Поэтому приняли приглашение на конференцию.

И это, считают в СМИ, является большой ошибкой со стороны Марокко, Иордании, Катара и Туниса.

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