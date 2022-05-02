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49 минут назад

На Украине допустили продление всеобщей мобилизации населения

Елена Прошина

Всеобщая мобилизация на Украине может быть продлена, если этого потребует обстановка в стране. Как сообщает «Лента.ру», такой вариант развития событий допустил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск страны Роман Горбач.

На Украине допустили продление всеобщей мобилизации населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 24 февраля всеобщая мобилизация в Украине была объявлена на три месяца, однако это не означает, то ее не могут продлить.

«Это будет зависеть от обстановки, которая сложится. Если нужно будет пополнить ряды военнослужащих, то руководство страны может продлить сроки… Если будут продолжаться боевые действия, я думаю, руководством будет продлена мобилизация», — пояснил Горбач.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возможный срок окончания спецоперации на Украине. Он отметил, что российские военные не будут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату», в том числе под 9 мая.

В мире,Армия,Сергей Лавров,МИД России,
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