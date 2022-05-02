На Украине допустили продление всеобщей мобилизации населения

Всеобщая мобилизация на Украине может быть продлена, если этого потребует обстановка в стране. Как сообщает «Лента.ру», такой вариант развития событий допустил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск страны Роман Горбач.

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По его словам, 24 февраля всеобщая мобилизация в Украине была объявлена на три месяца, однако это не означает, то ее не могут продлить.

«Это будет зависеть от обстановки, которая сложится. Если нужно будет пополнить ряды военнослужащих, то руководство страны может продлить сроки… Если будут продолжаться боевые действия, я думаю, руководством будет продлена мобилизация», — пояснил Горбач.