Президент Италии высказался о негативном отношении к русской культуре

Предостережение от распространения негативного отношения к России в результате военной операции на Украине, высказал президент Италии Серджо Маттарелла, выступая на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию "Давид ди Донателло". Его цитирует РИА Новости.

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По словам президента, русская культура много дала для мировой цивилизации. Да и вообще, подчеркнул он, "культура не останавливается. Культура объединяет. Она преодолевает границы…".