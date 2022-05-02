Президент Италии высказался о негативном отношении к русской культуре

Предостережение от распространения негативного отношения к России в результате военной операции на Украине, высказал президент Италии Серджо Маттарелла, выступая на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию "Давид ди Донателло". Его цитирует РИА Новости.
По словам президента, русская культура много дала для мировой цивилизации. Да и вообще, подчеркнул он, "культура не останавливается. Культура объединяет. Она преодолевает границы…".
Также, по мнению Маттареллы, последние события на Украине не могут "поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы".