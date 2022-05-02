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19 минут назад

Президент Италии предостерег мир от негативного отношения к русской культуре

Российская Газетаиещё 1

Предостережение от распространения негативного отношения к России в результате военной операции на Украине, высказал президент Италии Серджо Маттарелла, выступая на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию "Давид ди Донателло". Его цитирует РИА Новости.

Президент Италии высказался о негативном отношении к русской культуре
Фото: аррарр

По словам президента, русская культура много дала для мировой цивилизации. Да и вообще, подчеркнул он, "культура не останавливается. Культура объединяет. Она преодолевает границы…".

Также, по мнению Маттареллы, последние события на Украине не могут "поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы".

В мире,Серджо Маттарелла,
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