Варшава потребовала ввести новые санкции против России

«Мы очень однозначно считаем и подчеркиваем очень однозначно, что санкции, которые были введены в данный момент, были очень хорошим, очень важным шагом, но точно недостаточным, потому, что Россия очень активно ищет способы обходить эти санкции. Россия до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые – от денег за нефть и за газ», - подчеркнул Яблоньский.