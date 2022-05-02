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14 минут назад

Варшава потребовала ввести новые санкции против России

Илья Родин

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что страна настаивает на новых ограничительных мерах против Москвы в энергетической и финансовой сферах. Об этом пишет РИА «Новости».

Варшава потребовала ввести новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень однозначно считаем и подчеркиваем очень однозначно, что санкции, которые были введены в данный момент, были очень хорошим, очень важным шагом, но точно недостаточным, потому, что Россия очень активно ищет способы обходить эти санкции. Россия до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые – от денег за нефть и за газ», - подчеркнул Яблоньский.

Дипломат полагает, что санкции следует ввести как можно быстрее. Он считает, что, в случае каких-либо препятствий, связанных с «отсутствием диверсификации в некоторых странах», возможно принять «переходные меры таможенного характера или другого характера», которые «отобьют [у Москвы] охоту обходить санкции».

Кроме того, Яблонький выступает за введение ограничительных мер финансового характера вплоть до конфискации денежных средств. Он отмечает, что европейские страны смогут в таком случае «профинансировать восстановление Украины», а также компенсировать свои затраты и потери.

В мире,Павел Яблоньский,
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