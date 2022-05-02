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28 минут назад

Украина получила грант на €495 млн от США, Норвегии и Австрии

RT на русскомиещё 2

В украинский бюджет поступил грант от США, Норвегии и Австрии на сумму €496 млн, заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Украина получила грант на 495 миллионов евро
Фото: ReutersReuters

«Поступила очередная часть грантовых средств от доноров Всемирного банка в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины. А именно грант в размере €496 млн», — написал он в Facebook*.

По словам министра, в ближайшее время также ожидается получение гранта от США в размере $500 млн.

Ранее Европейский союз направил €50 млн в качестве гуманитарной поддержки Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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