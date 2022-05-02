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21 минуту назад

В Тбилиси потребовали объяснений от Киева из-за заявления о России

Елена Прошина

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили потребовал у Украины разъяснений на фоне обвинений в том, что Грузия помогает России уходить от санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Тбилиси потребовали объяснений от Киева из-за заявления о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень надеемся, что украинская сторона сделает разъяснения, или с большой вероятностью... заявления о контрабандном канале через Грузию останутся неподтверждёнными и лишь заявлениями», — подчеркнул Папуашвили.

Глава парламента также отметил, что обвинения украинской разведки о попытках Тбилиси организовать транспортный канал для российских товаров в обход установленных международных санкций, ничем не подкреплены.

Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины страны Запада начали вводить против России различные санкции. Как заявлял глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, Тбилиси не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, поскольку Грузия исходит из интересов страны и народа.

Накануне украинская разведка вновь обвинила Грузию в попытках организации транспортного канала для российских товаров в обход установленных международных санкций. В украинском ведомстве заявили, что Россия с помощью других государств пытается получить продукцию, находящуюся под санкциями.

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