В ФРГ рассказали о подготовке шестого пакета антироссийских санкций

Страны Евросоюза ведут переговоры о шестом пакете антироссийских санкций и относятся к этому со всей серьёзностью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

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Чиновник подчеркнул, что сейчас вопрос введения новых пока не решен, поскольку «каждая страна учитывает собственные особенности».

По его словам политика, все разговоры об антироссийских санкциях несут спекулятивный характер, и он не хотел бы их поддерживать. Хебештрайт подчеркнул, что дискуссия по поводу новых рестрикций возможна только в привязке к мирному решению конфликта.