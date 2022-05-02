В ФРГ рассказали о подготовке шестого пакета антироссийских санкций

Страны Евросоюза ведут переговоры о шестом пакете антироссийских санкций и относятся к этому со всей серьёзностью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Чиновник подчеркнул, что сейчас вопрос введения новых пока не решен, поскольку «каждая страна учитывает собственные особенности».
По его словам политика, все разговоры об антироссийских санкциях несут спекулятивный характер, и он не хотел бы их поддерживать. Хебештрайт подчеркнул, что дискуссия по поводу новых рестрикций возможна только в привязке к мирному решению конфликта.
Ранее ряд СМИ раскрыли подробности шестого пакета санкций ЕС, который включает в частности полный запрет на покупку российской нефти до конца 2022 года и отключение ряда банков, в том числе Сбербанка, от системы SWIFT.