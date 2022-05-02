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17 минут назад

Власти ФРГ рассказали о подготовке шестого пакета санкций ЕС против России

Елена Прошина

Страны Евросоюза ведут переговоры о шестом пакете антироссийских санкций и относятся к этому со всей серьёзностью. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

В ФРГ рассказали о подготовке шестого пакета антироссийских санкций
Фото: РамблерРамблер

Чиновник подчеркнул, что сейчас вопрос введения новых пока не решен, поскольку «каждая страна учитывает собственные особенности».

В правительстве РФ раскрыли подробности о контрсанкциях

По его словам политика, все разговоры об антироссийских санкциях несут спекулятивный характер, и он не хотел бы их поддерживать. Хебештрайт подчеркнул, что дискуссия по поводу новых рестрикций возможна только в привязке к мирному решению конфликта.

Ранее ряд СМИ раскрыли подробности шестого пакета санкций ЕС, который включает в частности полный запрет на покупку российской нефти до конца 2022 года и отключение ряда банков, в том числе Сбербанка, от системы SWIFT.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Сбербанк России,Правительство РФ,ЕС,
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