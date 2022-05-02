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33 минуты назад

В киевском метро может появиться станция в честь Степана Бандеры

Газета.Ru

Киевский метрополитен завершил первый этап сбора предложений для переименования пяти станций метро. О самых популярных предложениях горожан сообщается в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts.

В киевском метро может появиться станция в честь Бандеры
Фото: AMY/Wikimedia CommonsAMY/Wikimedia Commons

Отмечается, что для каждой из станций собрали по пять самых популярных вариантов новых названий (у четырех станций среди них и вариант сохранить прежнее). В данный момент времени начался второй этап голосования в онлайн-формате до 9 мая. После этого результаты будут направлены в Киевский городской совет, куда параллельно свое заключение направит и профессиональная комиссия по вопросам наименований.

Согласно данным приложенной к посту Google-Формы, станция «Минская» может стать «Варшавской» или «Вышгородской», станция «Героев Днепра» — «Героев Мариуполя» или «Героев Украины», а «Берестейская» — «Степана Бандеры» или «Мариупольская» или остаться без изменений.

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Более того, имя лидера украинских националистов вышло в финал и в голосовании по станции «Площадь Льва Толстого», у единственной из которых нет варианта остаться с прежним именем. Среди других вариантов ее нового названия — в честь писателя Ивана Франко и поэтессы Леси Украинки.

По словам начальника киевского метрополитена Виктора Брагинского, горожане предлагали и экзотические варианты, например «Борщ», «Реактивные гуси» и «Пушистых котиков».

Отмечается, что всего своими идеями поделились 18912 человек.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет принял решение переименовать сквер, названный в честь дружбы Киева и Москвы, в честь героев Мариуполя.

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