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50 минут назад

В Сербии отменяют все коронавирусные ограничения на въезд в страну

ТАССиещё 1

Все ограничения на въезд в Республику Сербия, принятые ранее в связи с пандемией, отменяются. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение страны РТС.

Сербия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд в страну
Фото:  iStock iStock

"Начиная с полуночи 3 мая 2022 года, все меры контроля и ограничения в связи с заразной болезнью COVID-19 на въезд в Республику Сербия отменяются как для граждан страны, так и для иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение не означает конец пандемии и принято в соответствии с актуальной эпидемиологической обстановкой.

С 10 марта 2022 года в Сербии были отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер, кроме больниц, поликлиник и пунктов скорой помощи, где маски по-прежнему обязательны.

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