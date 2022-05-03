В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Пушилин и Турчак наградили военнослужащих медалями "За освобождение Мариуполя"

ТАССиещё 3

ДОНЕЦК, 3 мая. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак наградили более 90 военнослужащих Народной милиции, сотрудников МГБ, МВД и МЧС ДНР медалью "За освобождение Мариуполя". Об этом во вторник передает корреспондент ТАСС с места события.

Пушилин и Турчак наградили военнослужащих медалями "За освобождение Мариуполя"
Фото: ТАССТАСС

"Битва за Мариуполь войдет особенными страницами в историю Донбасса. Это особенная и совместная победа подразделений Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Пушилин.

Церемония награждения прошла в парке им. Ленинского Комсомола в Донецке.

Пушилин добавил, что это первые награжденные данной медалью.

В мире,Денис Пушилин,Андрей Турчак,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители