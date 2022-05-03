Пушилин и Турчак наградили военнослужащих медалями "За освобождение Мариуполя"

ДОНЕЦК, 3 мая. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак наградили более 90 военнослужащих Народной милиции, сотрудников МГБ, МВД и МЧС ДНР медалью "За освобождение Мариуполя". Об этом во вторник передает корреспондент ТАСС с места события.
"Битва за Мариуполь войдет особенными страницами в историю Донбасса. Это особенная и совместная победа подразделений Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Пушилин.
Церемония награждения прошла в парке им. Ленинского Комсомола в Донецке.
Пушилин добавил, что это первые награжденные данной медалью.