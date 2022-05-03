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25 минут назад

В ООН сообщили об эвакуации из Мариуполя 101 человека

ТАССиещё 2

101 человек эвакуирован с завода "Азовсталь" в Мариуполе и других районов в ходе операции, проводившейся с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом говорится в распространенном во вторник в Женеве заявлении координатора ООН на Украине Оснат Лубрани.

"Я рада сообщить, что 101 мирный житель успешно эвакуирован со сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и из других районов в рамках операции по безопасному выходу, координировавшейся ООН и МККК", - отметила Лубрани.

Она подчеркнула, что ООН готова продолжать работу с Международным комитетом Красного Креста и другими сторонами по эвакуации с завода "Азовсталь".

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"Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться к "Азовстали" для эвакуации, а также делать ту же работу во всех других районах, подверженных эскалации противостояния на Украине. ООН продолжит взаимодействовать со сторонами конфликта для этой цели", - сказала Лубрани.

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