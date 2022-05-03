"Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться к "Азовстали" для эвакуации, а также делать ту же работу во всех других районах, подверженных эскалации противостояния на Украине. ООН продолжит взаимодействовать со сторонами конфликта для этой цели", - сказала Лубрани.