101 человек эвакуирован с завода "Азовсталь" в Мариуполе и других районов в ходе операции, проводившейся с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом говорится в распространенном во вторник в Женеве заявлении координатора ООН на Украине Оснат Лубрани.
"Я рада сообщить, что 101 мирный житель успешно эвакуирован со сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и из других районов в рамках операции по безопасному выходу, координировавшейся ООН и МККК", - отметила Лубрани.
Она подчеркнула, что ООН готова продолжать работу с Международным комитетом Красного Креста и другими сторонами по эвакуации с завода "Азовсталь".
"Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться к "Азовстали" для эвакуации, а также делать ту же работу во всех других районах, подверженных эскалации противостояния на Украине. ООН продолжит взаимодействовать со сторонами конфликта для этой цели", - сказала Лубрани.