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6 минут назад

СМИ: президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство

ТАСС

Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство страны. Выступая в понедельник на заседании парламента, глава государства отметил, что обращается к Орбану с таким предложением, поскольку возглавляемая им партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" одержала 3 апреля убедительную победу на всеобщих выборах.

президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство
Фото: ReutersReuters

"Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства", - сказал Адер на первой сессии парламента нового созыва, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала "М-1".

Вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - ФИДЕС получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии 135 из 199 депутатских мандатов. Это дало возможность Орбану остаться на посту премьера еще на четыре года. Он возглавляет правительство страны уже в течение трех сроков подряд - с 2010 года, а до этого занимал должность премьера с 1998 по 2002 год.

В мире,Виктор Орбан,
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