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11 минут назад

Ставшего героем мемов с Джоли подростка нашли во Львове

Илья Родин

Журналисты нашли в украинском городе Львове мальчика, который не обратил внимания на американскую актрису Анджелину Джоли. Его невнимание к знаменитости стало поводом для большого количества мемов, быстро распространившихся в сети. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что на видео, опубликованном 30 апреля, ребенок сидел за столом в львовском кафе и смотрел в телефон, не обращая внимания на проходящую мимо него американскую звезду.

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Выяснилось, что его зовут Юлиан, ему 14 лет, является учеником 8 класса. В ресторане оказался случайно - зашел отдохнуть и что-нибудь съесть.

«Я слышал краем уха, что говорят по-английски, смотрю, какая-то знаменитость, но сразу не узнал. Потом понял, что это Анджелина Джоли. В жизни она даже красивее, чем в фильмах. Приехал домой, а мама говорит, что я уже популярный, попал почти во все паблики. Теперь собираю мемы с собой, в этом ничего плохого нет, пусть люди делятся позитивом», - рассказал школьник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что визит Анджелины Джоли во Львов был организован с целью отвлечения внимания от ситуации вокруг мариупольского завода «Азовсталь».

Она напомнила, что актриса навещала в свое время «сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало».

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