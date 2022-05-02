Ставшего героем мемов с Джоли подростка нашли во Львове

«Я слышал краем уха, что говорят по-английски, смотрю, какая-то знаменитость, но сразу не узнал. Потом понял, что это Анджелина Джоли. В жизни она даже красивее, чем в фильмах. Приехал домой, а мама говорит, что я уже популярный, попал почти во все паблики. Теперь собираю мемы с собой, в этом ничего плохого нет, пусть люди делятся позитивом», - рассказал школьник.