В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
24 минуты назад

Зеленский прокомментировал слова Лаврова о евреях и антисемитизме

Lenta.ruиещё 15

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны», пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал политика.

Зеленский ответил на слова Лаврова о евреях и антисемитизме
Фото: ReutersReuters

Глава государства прокомментировал интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для итальянского издания Mediaset, где он заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В ответ на это Зеленский заявил, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».

2 мая Сергей Лавров в интервью предположил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Глава российского МИД порассуждал об этом в ответ на слова Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

Зеленский ответил на вопрос об операциях ВСУ на территории России

После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал от России извинений. Он подчеркнул, что высказывание российского коллеги скандально. По словам Лапида, «Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста».

Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.

В мире,Политика,Яир Лапид,Анатолий Викторов,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители