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48 минут назад

The Economist: военная помощь Украине делает США беззащитными

Илья Родин

Американские военные могут остаться без запасов вооружений и военной техники, после того, как ВВТ будут направлены на помощь Украине. Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на британский журнал The Economist.

Британцы предупредили США о последствиях военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большая часть оружия поступает из запасов. Заводы, возможно, не смогут быстро увеличить производство. Возьмем Javelin. Согласно бюджетным документам, армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году. <…> Таким образом, 7000 „Джавелинов“, переданных Украине, могут составлять треть или более запасов армии. <…> Для пополнения армии потребуется три или четыре года — больше, если заказы из других стран будут иметь приоритет», - отмечает издание.

Уточняется, что ранее Америке также не хватало собственного вооружения. К примеру, военные США в Ираке и Сирии в 2014—2018 использовали больше МПГП (подкалиберных боеприпасов), чем их производили на заводах.

Politico: Американцы участвуют в боях на Украине

Эксперты полагают, что проблема заключается в переоценке уровня запасов со стороны армейского руководства. Кроме того, при производстве боеприпасов отдается приоритет эффективности, а не устойчивости, в итоге поддержание необходимых мощностей обходится слишком дорого.

В мире,Армия,
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