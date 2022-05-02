Британцы предупредили США о последствиях военной помощи Украине

«Большая часть оружия поступает из запасов. Заводы, возможно, не смогут быстро увеличить производство. Возьмем Javelin. Согласно бюджетным документам, армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году. <…> Таким образом, 7000 „Джавелинов“, переданных Украине, могут составлять треть или более запасов армии. <…> Для пополнения армии потребуется три или четыре года — больше, если заказы из других стран будут иметь приоритет», - отмечает издание.