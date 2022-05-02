Британцы предупредили США о последствиях военной помощи Украине

Американские военные могут остаться без запасов вооружений и военной техники, после того, как ВВТ будут направлены на помощь Украине. Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на британский журнал The Economist.
«Большая часть оружия поступает из запасов. Заводы, возможно, не смогут быстро увеличить производство. Возьмем Javelin. Согласно бюджетным документам, армия закупила около 34 500 Javelin с тех пор, как они поступили на вооружение в 1996 году. <…> Таким образом, 7000 „Джавелинов“, переданных Украине, могут составлять треть или более запасов армии. <…> Для пополнения армии потребуется три или четыре года — больше, если заказы из других стран будут иметь приоритет», - отмечает издание.
Уточняется, что ранее Америке также не хватало собственного вооружения. К примеру, военные США в Ираке и Сирии в 2014—2018 использовали больше МПГП (подкалиберных боеприпасов), чем их производили на заводах.
Эксперты полагают, что проблема заключается в переоценке уровня запасов со стороны армейского руководства. Кроме того, при производстве боеприпасов отдается приоритет эффективности, а не устойчивости, в итоге поддержание необходимых мощностей обходится слишком дорого.