Полиция Армении разблокировала все перекрестки в Ереване

Полиция Армении разблокировала все перекрестки в столице республики Ереване, которые в понедельник утром перекрыли оппозиционные активисты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.

"Полиция открыла все тридцать перекрестков, которые заблокировали граждане с утра. В настоящий момент движение в улицах Еревана возобновлено", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе полиции корреспонденту ТАСС ранее сообщали, что утром в отделения были доставлены 189 участников акций протеста, которые не выполняли законные требования сотрудников правоохранительных органов. Один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян призвал сторонников в 14:00 (13:00 мск) разблокировать все улицы, чтобы граждане смогли добраться до площади Франции, где в 18:00 (17:00 мск) ожидается митинг оппонентов Пашиняна.