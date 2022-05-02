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24 минуты назад

Названа дата принятия окончательного решения Финляндии по вступлению в НАТО

Елена Прошина

Финляндия примет решение подать заявку на вступление в НАТО 12 мая. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на анонимные правительственные источники.

Когда Финляндия примет решение по вступлениею в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации информаторов издания, утром 12 мая президент Саули Ниинисте заявит, что поддерживает решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. После его обращения выступят парламентские партии, которые согласятся с главой государства.

Швеция не определилась с решением по вступлению в НАТО

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин одобрила принятие решения по вступлению в НАТО. Ниинисте подчеркивал, что вопрос вступления в альянс видится ему актуальным из-за начала спеоперации РФ по денацификации Украины.

Он заявил, что «Россия пыталась ограничить суверенитет других стран и создать сферу влияния» и использовала военную силу «невероятно жестко».

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