Посольство Дании возобновляет работу в Киеве

Дания в понедельник возобновляет работу своего посольства в столице Украины. Об этом сообщило агентство Ritsaus Bureau.
По его данным, министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд примет участие в церемонии открытия диппредставительства в Киеве.
"То, что сегодня мы вновь открываем двери посольства Дании, - это значимый символ датской поддержки Украины и украинского народа", - приводит агентство заявление главы МИД по случаю поездки в Киев.
24 февраля МИД Дании информировал об эвакуации сотрудников посольства на Украине в восточную часть Польши. Этот шаг был обусловлен соображениями безопасности после объявления о специальной военной операции России.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.