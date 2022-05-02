Посольство Дании возобновляет работу в Киеве

Дания в понедельник возобновляет работу своего посольства в столице Украины. Об этом сообщило агентство Ritsaus Bureau.

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По его данным, министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд примет участие в церемонии открытия диппредставительства в Киеве.

"То, что сегодня мы вновь открываем двери посольства Дании, - это значимый символ датской поддержки Украины и украинского народа", - приводит агентство заявление главы МИД по случаю поездки в Киев.

24 февраля МИД Дании информировал об эвакуации сотрудников посольства на Украине в восточную часть Польши. Этот шаг был обусловлен соображениями безопасности после объявления о специальной военной операции России.