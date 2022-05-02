Премьер Венгрии Орбан попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана включили в базу украинского сайта «Миротворец» в качестве «антиукраинского пропагандиста». Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого премьер Венгрии заявлял, что страна не станет поставлять оружие Киеву.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, где собираются материалы журналистов, граждан Луганской и Донецкой народных республик, их характеризуют «изменниками родины».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о возможном участии Госдепа в создании сайта «Миротворец».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Народных республик.
Украина ввела военное положение на всей территории страны.