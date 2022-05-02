Премьер Венгрии Орбан попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана включили в базу украинского сайта «Миротворец» в качестве «антиукраинского пропагандиста». Об этом сообщает РИА «Новости».

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До этого премьер Венгрии заявлял, что страна не станет поставлять оружие Киеву.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, где собираются материалы журналистов, граждан Луганской и Донецкой народных республик, их характеризуют «изменниками родины».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о возможном участии Госдепа в создании сайта «Миротворец».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Народных республик.