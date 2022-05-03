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1 час назад

Евросоюз анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT

Lenta.ruиещё 4

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал отключение от международной системы платежей SWIFT новых российских банков. Его слова со ссылкой на эфир венесуэльского телеканала VPI приводит РИА Новости.

Евросоюз объявил об отключении новых российских банков от SWIFT
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут», — заявил глава евродипломатии в ходе визита в Латинскую Америку.

Боррель также сообщил, что в энергетической сфере Евросоюз ищет меры, которые способны существенно повлиять на импорт российской нефти.

Ранее стало известно о содержании шестого пакета санкций ЕС против России. По информации Bloomberg, в него может войти в том числе полное эмбарго на нефть. ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT.

2 марта Европейский союз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также была запрещена продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.

В Германии назвали последствия отключения России от SWIFT

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