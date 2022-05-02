На Куршской косе осквернили памятник советским воинам

На литовской части Куршской косы вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских воинов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте департамента полиции при МВД Литвы.

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«В воскресенье было замечено, что в памятник были брошены стеклянные емкости с красной краской», — говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители отмыли краску и начали расследование по факту осквернения памятника в поселке Неринга.

Известно, что на местном воинском кладбище были захоронены семь Героев Советского Союза — бойцы 16-й Литовской дивизии. ТАСС пишет, что 28 января 1945 года они переправились с материка на косу, где удерживали позицию до подхода основных сил.

В последние месяцы в странах Прибалтики регулярно происходят случаи надругательства над памятниками советским солдатам. К примеру, вандалы также осквернили памятник советским воинам в литовском городе Жасляй.