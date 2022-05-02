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19 минут назад

Число задержанных граждан в ходе акций протестов в Ереване достигло 244

ТАССиещё 2

Полиция Армении в понедельник в ходе уличных протестов задержала 244 оппозиционных активистов, которые перекрывали улицы Еревана. Об этом сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

Число задержанных граждан в Ереване достигло 244
Фото: ТАССТАСС

"По состоянию на 14:00 (13:00 по мск) в разные участки полиции были доставлены 244 граждан, которые не выполнили законные требования полиции", - отметили там.

В настоящее время в Ереване относительно спокойная обстановка. Сторонники оппозиции находятся на площади Франции в центре столицы, где сооружены баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установлены палатки. Очередной митинг оппонентов премьер-министра Никола Пашиняна ожидается в 18:00 (17:00 по мск).

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