Число задержанных граждан в Ереване достигло 244

Полиция Армении в понедельник в ходе уличных протестов задержала 244 оппозиционных активистов, которые перекрывали улицы Еревана . Об этом сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"По состоянию на 14:00 (13:00 по мск) в разные участки полиции были доставлены 244 граждан, которые не выполнили законные требования полиции", - отметили там.

В настоящее время в Ереване относительно спокойная обстановка. Сторонники оппозиции находятся на площади Франции в центре столицы, где сооружены баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установлены палатки. Очередной митинг оппонентов премьер-министра Никола Пашиняна ожидается в 18:00 (17:00 по мск).