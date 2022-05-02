Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России на фоне ситуации на Украине . Об этом в понедельник сообщила глава МИД Нанаия Махута.

"Новая Зеландия объявляет о новых санкциях в отношении российских политиков и оборонных структур страны, поддерживающих действия [ президента РФ ] Владимира Путина на Украине. Этим мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение", - пояснила Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

В документе уточняется, что очередной пакет санкций коснется 170 членов Совета Федерации Федерального собрания РФ и шести оборонных предприятий, список которых пока не приводится.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.