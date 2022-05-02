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42 минуты назад

Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России

ТАССиещё 1

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России на фоне ситуации на Украине. Об этом в понедельник сообщила глава МИД Нанаия Махута.

Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Фото: аррарр

"Новая Зеландия объявляет о новых санкциях в отношении российских политиков и оборонных структур страны, поддерживающих действия [президента РФ] Владимира Путина на Украине. Этим мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение", - пояснила Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

В документе уточняется, что очередной пакет санкций коснется 170 членов Совета Федерации Федерального собрания РФ и шести оборонных предприятий, список которых пока не приводится.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 финансовых учреждений РФ. В список попали Центральный банк России, Фонд национального благосостояния, Альфа-банк, банки "Россия" и "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Московский кредитный банк [МКБ], Газпромбанк, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (системообразующий банк Республики Крым), Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк и ВТБ. Общее число граждан РФ, против которых введены санкции, превысило 400.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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