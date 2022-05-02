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37 минут назад

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Lenta.ruиещё 7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик заявил, что планирует поговорить с главой России по телефону на этой неделе. Турецкий лидер также выразил надежду, что в Анкаре или Стамбуле будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.

27 апреля турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что встреча Путина и украинского президента Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. Он отметил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине, в том числе посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.

В мире,Политика,Владимир Зеленский,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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