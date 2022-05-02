Трамп назвал поступок Байдена, который привел к спецоперации России

Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине после того, как США вывели войска из Афганистана . Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления в штате Небраска. Трансляция велась на YouTube-канале Sakijp.

«На мой взгляд, когда Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска. При мне он не сделал бы этого, никогда не сделал бы», — заявил Трамп.

При этом спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Из этой суммы 20 миллиардов долларов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ.