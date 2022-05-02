Трамп: при Байдене США пришлось «умолять о пощаде» Россию

«Давайте взглянем на факты — цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил 1 доллар 87 центов. При них же [администрации Байдена] он стоил пять, шесть, семь – а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах», — подчеркнул Трамп.