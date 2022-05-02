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8 минут назад

Трамп заявил, что при Байдене США пришлось «умолять о пощаде» Россию

Елена Прошина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена «умолять о пощаде» Россию и ОПЕК, сообщает РИА Новости.

Трамп: при Байдене США пришлось «умолять о пощаде» Россию
Фото: EPAEPA

«Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран», — сказал политик во время выступления на митинге своих сторонников в штате Небраска.

Бывший глава государства охарактеризовал политику действующих американских властей как «полный провал». Трамп напомнил, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов.

«Давайте взглянем на факты — цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил 1 доллар 87 центов. При них же [администрации Байдена] он стоил пять, шесть, семь – а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах», — подчеркнул Трамп.

Как утверждает политик, при его администрации страна обрела энергетическую независимость, «что некоторым казалось попросту невозможным».

Также Трамп заявил, что его политический оппонент менее чем за полтора года нанес стране вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов» страны.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ОПЕК,
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